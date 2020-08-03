Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu. Yeni açıkladığı harita ise riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Bir bölgede rakamlar İstanbul'u 3'e katladı.

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında son 3 günde yeni hasta sayısının arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını, ülke genelinde ağır hasta sayısının kontrol altında göründüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni vaka sayıları ve hastane yatış sayılarında ise bazı detaylar endişe yarattı. Bir bölge ise yeni hastane yatışlarında İstanbul'u 3'e katladı.

İstanbul

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 153 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 43

Doğu Karadeniz

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 34 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 13

Batı Marmara

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 15 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 8

Batı Karadeniz

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Karadeniz'de 23 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 15

Kuzeydoğu Anadolu

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Kuzeydoğu Anadolu'da 36 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 24

Orta Anadolu

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Orta Anadolu'da 69 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 31

Ortadoğu Anadolu

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ortadoğu Anadolu'da 51 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 14

Ege

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ege'de 57 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 31

Akdeniz

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Akdeniz'de 60 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 33

Doğu Marmara

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Marmara'da 64 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 44

Batı Anadolu

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Anadolu'da 157 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 93

Güneydoğu Anadolu

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Güneydoğu Anadolu'da 265 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 135

Ordu

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı ve yeni kararlar alındığı belirtildi.







