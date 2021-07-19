Türkiye Sağlık Bakanlığı açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığınca, Bursa’da Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde hasta ile hekim arasındaki tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 18:58 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Olay günü nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle acile gelen yeşil alan hastalarının bir süre beklemesinden kaynaklı olarak bekleyen bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı anlaşılmıştır. Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personellerimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA

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