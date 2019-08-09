Sağlık Bakanlığı açıktan atama kura sonuçları açıklandı. İnternette sıklıkla Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı atama sonuçları…

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı kadroları için 2019 Yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atamaları yapıldı.

Atama yerleştirme işlemleri noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapıldı.

Atama kura sonuçları Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden yayınlandı.

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