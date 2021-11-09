Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanacak kadro ve branş dağılımı ile 2021 Sağlık Bakanlığı atama tarihleri ve başvuru şartları belirlenecek. Atama bekleyen binlerce sağlık personeli şimdi detayların açıklamasını bekliyor. Herkes atama takvimi ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Koca tarafından yeni atama sinyali verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı yapacağız." dedi. 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yayınlanacak başvuru kılavuzu ile kadro ve branş dağılımı belli olacak. Bakanlığın ilerleyen günlerde başvurular hakkında duyuru yapması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN DA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."