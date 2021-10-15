Türkiye Sağlık Bakanlığı duyurdu! 39 ilaç piyasadan toplatılacak...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 39 ilaç piyasadan toplatılacak...

Türkiye

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 39 ilaç piyasadan toplatılacak...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TİTCK, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

15 Ekim 2021, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:

Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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