Türkiye Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılamada son durum

Türkiye

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılamada son durum

Koronavirüsle mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

11 Temmuz 2021, Pazar 19:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

AA

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