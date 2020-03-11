Sağlık Bakanlığı duyurdu: Yeni tip koronavirüs nedir ve nasıl bulaşır? Koronavirüs belirtileri neler, korunmak için neler yapılmalı?
Dünyada giderek yayılan ve can almaya devam eden koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir video geldi.
11 Mart 2020, Çarşamba 02:11 Son Güncelleme:
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Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir sorularının cevap bulduğu bir video hazırlayan Sağlık Bakanlığı sosyal medyadan konu ilgili paylaşımda bulundu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan hızla yayılması nedeniyle herkesi tedirgin eden koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir video hazırladı. Videoda koronavirüsün belirtilerinden korunma durumuna kadar neler yapılacağına dair bütün bilgilere yer verildi.
https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1236334710575546370
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