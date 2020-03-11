Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir sorularının cevap bulduğu bir video hazırlayan Sağlık Bakanlığı sosyal medyadan konu ilgili paylaşımda bulundu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan hızla yayılması nedeniyle herkesi tedirgin eden koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir video hazırladı. Videoda koronavirüsün belirtilerinden korunma durumuna kadar neler yapılacağına dair bütün bilgilere yer verildi.





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