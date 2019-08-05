2019 yılı 2. dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası internette merak edilen konular arsında geliyor. Başvuruları temmuz ayında alınan Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliğinin sonuçları internette aratılan konular arasında geliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu tayini sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Sağlık Bakanlığı Eylül dönemi tayinleri ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı atama kuraları ile ilgili detaylar…

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 22 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir listenin Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmesinin ardından eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecek.

Başvurular, Sağlık Bakanlığının mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte 9 Ağustos 2019 Cuma günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın eş durumu tayinleri için kura takvimi şu şekilde:



