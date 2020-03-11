Türkiye Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinlerini iptal etti

Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinlerini iptal etti

Türkiye

Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinlerini iptal etti

Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti.

11 Mart 2020, Çarşamba 00:39 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşrada çalışan tüm personelin yıllık izinleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir.

Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.


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