Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım klibini, Bakan Koca sosyal medya hesabından yayınladı. Yayınlanan klipte, Bakanlık tarafından uygulanan koronavirüs aşılarının klinik deneylerinde hafif yan etkiler dışında herhangi bir etkinin görülmediği belirtildi. Bakan Koca, tanıtım klibini "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi.

’TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM’

Videoda ise "Eski normallerimize yeniden dönmek için kollarımızı sıvıyoruz. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir. Tedbirler ve aşıyla kovid-19’u aşıyoruz." sözlerine yer verildi.









ENGELLİ VATANDAŞLARA KOVID-19 AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı. Koca’nın paylaşımında, sağlık personelinin, engelli vatandaşların evlerine giderek, aşılarını yaptığı görüntülere de yer verildi.

Görüntülerde aşı yapılan engelli vatandaşlardan biri doktorun kendilerini arayarak aşı sıralarının geldiğini söylediğini belirterek, "Bizim aşı sıramızın olduğunu bilmiyorduk. Haberimiz de yoktu. Bugün de geleceklerini söylediler ve tam saatinde, zamanında geldiler." dedi. Başka bir vatandaş ise engellilerin aşılanmasında öncelik olacağını haberlerden öğrendiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Eve gelineceğini hiç düşünmemiştim, bilmiyordum. Doktor hanım arayınca sevindim." ifadelerini kullandı.









AA