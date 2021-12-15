Sağlık Bakanlığı personel alımı açıklaması! ÖSYM Başkanı duyurdu
Sağlık Bakanlığı'nın 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu. ÖSYM Başkanı sağlık personeli alımına ilişkin, 'Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.
15 Aralık 2021, Çarşamba 15:02 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
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