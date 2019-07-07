Sağlık Bakanlığı personel alımı için on binlerce kişiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli bir haber geldi. CNN TÜRK'te canlı yayına katılan Bakan Koca, "Bu yıl içinde 29 bin 689 sağlık personeli alınacak." diye belirtti. Bu açıklama ile heyecan duyan on binler ""Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?" ve "ÖSYM KPSS tercihleri ne zaman?" sorusuna cevap aradı.

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl içinde 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.

12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız." diye konuştu.