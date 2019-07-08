Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvurular başladı mı? Bu soru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası gündem oldu. Bakan Koca, ""Bu yıl içinde 29 bin 689 sağlık personeli alınacak." diye belirtti." diye belirtti.

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl içinde 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.

12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız." diye konuştu.