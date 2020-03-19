Türkiye Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi

Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi

Türkiye

Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

19 Mart 2020, Perşembe 09:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni önlemler şöyle:

Kapı kolları sürekli temizlenecek

“Masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak. Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

Misafirlerin eşyalarına dokunan elini yıkayacak

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak. Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak. Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak.”

İlgili Haberler
AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Karantinaya hasta ziyaretine gidilen bir ülkede Sağlık Bakanı ne yapsın?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji duyurdu! Mart ayının ortasında kar geliyor