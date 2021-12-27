Eğitim & Kariyer Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası
  • Haberler
  • Eğitim & Kariyer Haberleri
  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Eğitim & Kariyer

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlara ilişkin merak edilen detaylar…

27 Aralık 2021, Pazartesi 15:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylar, 16-22 Aralık tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandığını duyurdu. İşte, ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası…

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları 27 Aralık 2021 saat 15.30 itibariyle açıklandı.



SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarına adaylar, sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya aşağıda verilen linkten T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak öğrenebilir.

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında,

  • 10.348 hemşire,
  • 1.600 ebe ve
  • 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri
  • Psikolog,
  • Sosyal çalışmacı,
  • Biyolog,
  • Odyolog,
  • Çocuk gelişimcisi,
  • Diyetisyen,
  • Fizyoterapist,
  • İş ve uğraşı terapisti,
  • Dil ve konuşma terapisti,
  • Perfüzyonist ve
  • Sağlık fizikçileri alınacak.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Bilimin hal-i pürmelali!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Matrix Resurrections: Efsaneler ölmez, sadece şekil değiştirir
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni durumlara uyum için öğrenmeye açık olun. İşte hafızanın 6 sadık bekçisi: 5N1K