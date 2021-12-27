Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlara ilişkin merak edilen detaylar…
27 Aralık 2021, Pazartesi 15:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylar, 16-22 Aralık tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandığını duyurdu. İşte, ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası…
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları 27 Aralık 2021 saat 15.30 itibariyle açıklandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.<a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca?ref_src=twsrc%5Etfw">@drfahrettinkoca</a> <a href="https://twitter.com/saglikbakanligi?ref_src=twsrc%5Etfw">@saglikbakanligi</a> <a href="https://t.co/Caxe4FozY4">https://t.co/Caxe4FozY4</a></p>— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) <a href="https://twitter.com/halis_aygun/status/1475444284824428552?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarına adaylar, sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya aşağıda verilen linkten T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak öğrenebilir.
ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında,
- 10.348 hemşire,
- 1.600 ebe ve
- 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri
- Psikolog,
- Sosyal çalışmacı,
- Biyolog,
- Odyolog,
- Çocuk gelişimcisi,
- Diyetisyen,
- Fizyoterapist,
- İş ve uğraşı terapisti,
- Dil ve konuşma terapisti,
- Perfüzyonist ve
- Sağlık fizikçileri alınacak.