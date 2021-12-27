Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylar, 16-22 Aralık tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandığını duyurdu. İşte, ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası…

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları 27 Aralık 2021 saat 15.30 itibariyle açıklandı.









SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarına adaylar, sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya aşağıda verilen linkten T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak öğrenebilir.

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında,