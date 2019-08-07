Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için tercihler bugün başlıyor. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile alınacak sözleşmeli sağlık personeli için atama kılavuzu yayınlanmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli tercihleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı’na hangi kadroya kaç kişi alınacak? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ve ve kontenjanları…

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

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Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

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TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı atamaları için tercihler bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

BAZI POZİSYONLARDA BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAK

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

HANGİ KADROLARA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle: