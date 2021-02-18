Türkiye, koronavirüs aşılamasında hızla yol almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son dakika verilerine göre saat 14.30 itibarıyla aşılananların sayısı Türkiye genelinde 6 milyonu geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılandı. Ardından 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları sağlık çalışanları ile başlatıldı.

Adım adım sırası gelen vatandaşlar aşılanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı anlık verilere göre; 18 Şubat itibarıyla Türkiye'de aşılanan vatandaşların sayısı 6 milyonu aştı.







