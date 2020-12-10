Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki toplam Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki toplam Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Türkiye

Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki toplam Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.

10 Aralık 2020, Perşembe 20:03 Son Güncelleme:
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