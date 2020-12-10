Haberler Türkiye Haberleri Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki toplam Kovid-19 vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki toplam Kovid-19 vaka sayısını açıkladı Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı. 10 Aralık 2020, Perşembe 20:03 Son Güncelleme: 10.12.2020 20:03 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka sayısı Yazarlarımızdan Bugünkü dersimiz ırkçılık! Şirin Sever Biden da Türkiye’nin önemini anlayacaktır Hakan Çelik Sadece merak... Rauf Tamer Kılıçdaroğlu: Meclis etkisizleştirildi Oral Çalışlar Siyaset üstü bir mesele: Aşı Murat Çelik 12 yıl önceki o kareye nasıl döndük? Banu Şen Çin aşısı geliyor ama... Erkut Can Cep aksesuar pazarı coştu Murat Gülderen Sen aşı yaptıracak mısın? Büşra Özbelli Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN 1 İki ülke arasında imzalar atıldı 2 TVF: Sisal Şans döneminde kamuya aktarılan tutar yüzde 27 arttı 3 6,7 büyüklüğünde deprem ülkenin doğusunu salladı 4 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları ve detaylar 5 10 Aralık corona virüs tablosu