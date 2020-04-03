Türkiye Sağlık Bakanlığı bir kez daha uyardı

Sağlık Bakanlığı bir kez daha uyardı

Türkiye

Sağlık Bakanlığı bir kez daha uyardı

Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından corona virüs taşıyan bireylerin bulaşım grafiğini paylaşıp uyarılarda bulundu.

03 Nisan 2020, Cuma 23:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı yeni tip corona virüs (COVID-19) taşıyan kişilerin virüsün bulaşımıyla ilgili paylaştığı grafikte "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" uyarısında bulundu.

"Sağlıklı hissetmeniz virüsü taşımadığınız anlamına gelmiyor.

Risk grubunda değilim diye düşünmeyin.

Dışarı çıktığınızda hastalığı onlarca kişiye bulaştırabilir ve kişilerin hastalanmasına veya ölümüne sebep olabilirsiniz.

Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın."

Defin işlemleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığı bildirildi.

Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 81 valiliğe gönderilen yazıda, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdürdüğü, can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Yazıda, bu süreçte başta sosyal medya olmak üzere çeşitli iletişim kaynaklarında Kovid-19 hastalığı sebebiyle vefat eden vatandaşların defnedilmesine ilişkin farklı bir uygulamaya gerek olmadığı görüşüne varıldığı belirtildi.

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