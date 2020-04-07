Türkiye Sağlık Bakanlığı Twitter'dan paylaştı

Sağlık Bakanlığı Twitter'dan paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanlığı Twitter'dan paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Günü’ne özel video hazırladı. Bakanlık videoyu Twitter hesabından paylaştı.

07 Nisan 2020, Salı 20:43 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından "Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaşılan Dünya Sağlık Günü’ne özel videoda, sağlıkçıların geçmişten günümüze görüntüleri yer alıyor. Video, "Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakarlıklar her tür övgüye layıktır." ifadesiyle sona eriyor.



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