Hafta sonu Kovid-19 aşı randevusunda süreyi 10’dakika 1’den, 5 dakika 1’e çeken Sağlık Bakanlığı, süreyi yeniden 10 dakikada 1 olarak düzenledi. Ancak öğleden sonrası için sürenin 5 dakikada 1’e indirilmesiyle alınan randevular iptal edilmeyince, dün bazı illerde Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yoğunluk yaşandı.

ASM’lerin Kovid-19 aşısı dışında, bebeklik dönemi aşılamaları, gebe izlemi gibi poliklinik hizmetlerini de devam ettirdiğini belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, şunları söyledi:

“Toplu aşı uygulama merkezlerini savunmamızın sebebi, fiziki imkanların yetersiz olması ve aile sağlığı merkezi çalışanları eksikliğinden kaynaklanmaktaydı. Bugün ülke genelinden gelen görüntülerde, insanların dip dibe, iç içe olduğunu görüyoruz. Aşı randevuları hekimler tarafından düzenleniyor ancak bakanlık geçtiğimiz günlerde hekimlerin düzenlediği cetvellere, çizelgelere müdahale etti. Önce 5 dakikada 1’e ardından tekrar 10 dakikada 1’e çekti. 5 dakikada 1 olan süreçte randevular iptal edilmediği için, kişiler aşılarını olmaya geldi, yoğunluk yaşandı. Aşı yapılacağım diyen vatandaşlar, ne yazık ki mutasyonun da gündemde olduğu bugünlerde Kovid-19’u birbirine bulaştırabilir. Bunu büyük bir korkuyla bekliyoruz.”

‘500 binden fazla aşı yapıyoruz’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından günlük aşılama hedefini 500 bin olarak açıkladı. Koca, paylaşımında, “Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı artıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak” ifadelerini kullandı.

91 can kaybı, 7 bin 945 vaka

Türkiye’de dün 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre, 660 kişiye hastalık tanısı konuldu, 7 bin 106 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435’e yükseldi. Test sayısı 31 milyon 633 bin 171’e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı bin 232 oldu.

Milliyet







