Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan 'corona virüs' genelgesi: Özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
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Sağlık Bakanlığı'ndan 'corona virüs' genelgesi: Özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi

Türkiye

Sağlık Bakanlığı'ndan 'corona virüs' genelgesi: Özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler aldı.

20 Mart 2020, Cuma 22:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi hastanesi olacağını belirledi. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler Pandemi Hastanesi kabul edilecek. "Pandemi hastanesi" olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak.  Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek.

Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.

AA

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