Sağlık Bakanlığı'ndan flaş aşı tavsiyesi! Beklenen açıklama geldi...
Hamilelere ilk 3 aydan sonra koronavirüs aşısının yapılmasını öneren Sağlık Bakanlığı aşı rehberini güncelledi. Bakanlık hamilelere, ebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılmasını önerdi.
12 Ekim 2021, Salı 16:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra korona virüs aşısının uygulanması tavsiye edildi. Güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.
Rehberde; Kovid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyrederek, daha fazla ölümle sonuçlandığını ve bu yüzden birçok ülkede Kovid-19'un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı.
Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edildi.
Aşıların gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceği belirtildi.
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