Tarsus'taki 600 yataklı hastanenin inşaatında inceleme yapan Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Koca, Fransa'da binlerce kişinin ölümüne yol açan 'H3N2 virüsü' ile ilgili soruyu yanıtladı.

Koca, "Bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz. Genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise grip salgınının mevsimsel dönemleri oluyor ve özellikle kasım, aralık, ocak, şubat ve mart gibi seyrediyor. 2009'da 'H1N1' salgını tüm dünyada görülmüştü. Hayvanlardan insana geçme şekliyle hatta 'domuz gribi' adı almıştı.

ULUSAL GRİP EYLEM PLANI'MIZ DEVREDE

Geçen haftalara göre bugünlerde yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da; Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın var. Bununla ilgili 'Ulusal Grip Eylem Planı'mız devrede" diye konuştu.

AA