Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Omicron varyantı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Omicron varyantı açıklaması

Türkiye

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Omicron varyantı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan omicron varyantıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 'Son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. ' denildi. Açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılıyor.

14 Aralık 2021, Salı 09:43 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı: COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.


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