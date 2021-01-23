Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli uyarı

Türkiye

Sağlık Bakanlığı’ndan önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı’nca, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ’aşı sıranız geldi’ içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, SMS’de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuldu.

23 Ocak 2021, Cumartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ’aşı sıranız geldi’ içerikli sahte SMS’lere ilişkin uyarı yapıldı. Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen mesajlar ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Dolandırıcıların gönderdikleri SMS’de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara ’aşı sıranız geldi’ içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

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Aşı sırasını öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta yer alınıp alınmadığının kontrol edilebileceği vurgulanarak, "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için ’Aşı’ yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini yazıp 2023’e SMS gönderebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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