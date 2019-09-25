Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmada yeni bir uygulama başlattı.

Bundan böyle, sigarayı bırakmasını istediğiniz kişiye bakanlık üzerinden e-posta gönderebilecek ve mesaj oluşturabileceksiniz. Bunun için öncelikle kime e-posta gönderileceği belirtilecek. Bakanlık bunun için otomatik olarak, “Babacığım, Anneciğim, Sevgili Ağabeyim, Sevgili Ablam, Canım Kardeşim, Sevgili Dayıcım, Sevgili Amcam, Sevgili Halacığım, Sevgili Teyzeciğim, Canım Anneannem, Canım Babaannem, Dedeciğim, Canım Arkadaşım, Sevgili Dostum, Sevgili Büyüğüm, Sevgili Eşim, Sevgilim, Aşkım” butonları hazırladı. Bu butonlara istenilen otomatik mesajı eklemek de mümkün olacak.

Hürriyet