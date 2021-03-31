Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika BioNTech aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika BioNTech aşısı açıklaması

Türkiye

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika BioNTech aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, BioNTech aşılarının Türkiye'de Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildiği belirtildi.

31 Mart 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4.5 milyon doza ulaşacak." denildi.

DHA

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