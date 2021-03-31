Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika BioNTech aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, BioNTech aşılarının Türkiye'de Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildiği belirtildi.
31 Mart 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4.5 milyon doza ulaşacak." denildi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN