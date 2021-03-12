Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika genelge: Koronavirüs mutasyonu için yeni önlemler alındı
Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde tespit edilen koronavirüs mutasyonuna karşı son dakika önlemler aldı. Buna göre, AVM ve pazarlara tabelalar asılacak, Suriyeliler izlenecek ve mahallelerde koronavirüs denetimleri artırılacak. İşte mutasyon virüse karşı alınan önlemler...
12 Mart 2021, Cuma 07:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni COVID-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı.
İşte Meltem Özgenç'in haberine göre genelgenin ayrıntıları:
AVM VE PAZARLARA TABELA ASILACAK
“Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak. Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.
MAHALLELERE DENETİM
Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek. Okullar denetlenecek. Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planları ve çalışmaları değerlendirilecek ve mahalle atak hızı yüksek olan bölgelerde denetim sıklaştırılacak.”
SURİYELİLER İZLENECEK
“Suriyeli misafirlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayıları yakından takip edilecek.”
MUTANT VİRÜSLER ARAŞTIRILACAK
“İllerde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak.”