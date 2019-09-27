Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay raporuna dayandırılarak “63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapıldığı” ve “1,6 milyon aşının depolarda bozulduğu” iddialarının belirtildiği açıklamada, “Aşı Takip Sistemi (ATS) fabrikadan çıktığı noktadan insana uygulandığı son ana kadar ısıya duyarlı olan aşıların uygun koşullarda saklandığını takip eden, herhangi bir olumsuzluk olduğunda uyararak sorunun bertaraf edilmesini veya aşının imhasını sağlayan bir güvenlik sistemidir. ATS ile tüm Aile Sağlığı Merkezlerinin yanı sıra aşı uygulamaya yetkili 12 bin 277 uç noktaya kadar aşıların ısı takibi yapılmaktadır. ATS, herhangi bir ısı değişikliğinde son kullanıcıyı uyarmakta ve süre aşımı olması durumunda aşının imhası için uyarı üretmektedir” denildi.

Açıklamada, haberlerde yer alan “miadı geçen aşıların uygulandığı” iddiasının tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, “Her ilacın ve aşının uygulaması öncesinde, son kullanma tarihi sağlık personelimiz tarafından ambalaj üzerinde yazılı bilgiden tekrar tekrar kontrol edilmekte; buna ilâveten uygulama öncesi karekod okutularak olası gözden kaçırılma durumlarında sistem tarafından uyarı verilerek bu tip bir hatanın önüne geçilmektedir. Hiçbir sağlık personeli, etkinliğine güvenmediği veya miadı geçen bir ilaç veya aşıyı hastasına uygulamaz. Ayrıca ATS sistemi miadı geçmiş aşıların uygulanmasına müsaade etmez” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, herhangi bir aşı sıkıntısı yaşanmaması adına aşı ihalelerinin en az bir yıl öncesinden yapıldığının aktarıldığı açıklamada, Bakanlığın ana deposuna girdikten sonra aşıların analizlerinin gerçekleştirilmekte ve en az altı aylık stok ile çalışılmakta olduğu kaydedildi.

İHA