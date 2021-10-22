Sağlık Bakanlığı'nın, girdiğiniz sağlık şikayetlerinizi yapay zekayla değerlendirerek, şikayetinizle ilgili tanı tahminlerinde bulunarak, doğru polikliniğe yönlendirilmenizi sağlayan ‘Neyim Var?’ uygulaması başladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı'nın açılış konuşmasında, hastaları muayene için doğru uzmanlık dalına ve hekime yönlendiren "Neyim Var?" adlı uygulaması sayesinde, hastaların doğru hekime daha hızlı ulaştığını belirtti.









Birinci, " Geçen hafta açtığımız bu uygulamaya 2 milyon giriş oldu. Uygulama kullanıcılara anlayabileceği tıbbi soruları soruyor. Sonra da branş önerisinde bulunuyor. Sistemde hekimin hastayı muayene ettiği zaman, verilen cevaplar da görülüyor. Bundan sonraki süreçte, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini daha etkin planlamayı hedefliyoruz. Sistem hekimlere de yardımcı olacak. Neyim Var sistemi, hekimin tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız " diye konuştu.

UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ

Neyim Var uygulamasına, e-Nabız hesabınız ile T.C. Kimlik No ve e-Nabız şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. e-Nabız'la giriş butonuna bastığınızda yönlendirildiğiniz e-Nabız sayfasında üyelik oluşturduktan sonra, e-Nabız sitesinden Neyim Var kısa yoluna tıklayarak, uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?

Neyim Var Sistemi, yapay zeka desteği ile vatandaşların şikayetlerine göre tanı tahminlerinde bulunarak doğru polikliniğe yönlendirilmesini amaçlayan web ve mobil tabanlı bir uygulamadır.

Girdiğiniz ana şikayete bağlı olarak sistemin size sorduğu ek şikayet ve tanıya özel sorulara verdiğiniz cevaplar varsa e-Nabız' dan alınan geçmiş sağlık verileriniz kullanılarak önerilen poliklinikler ve tanı tahminleri randevu alınan doktorla paylaşacaktır.

NEYİM VAR SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama e-Nabız veya e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

E-NABIZ İLE SİSTEME GİRİŞ

Sisteme giriş yapmak için http://www.neyimvar.gov.tr bağlantısını kullanarak, sistemin "Giriş" sayfasında bulunan "e-Nabız ile Giriş" düğmesine tıklayınız.

"e-Nabız ile Giriş" butonuna tıkladığınızda e-Nabız uygulaması giriş sayfası açılacaktır. E-Nabız'a giriş yöntemlerinden biri ile giriş yapınız.

e-Nabız uygulamasında bulunan "NeyimVar Giriş" bağlantısına tıklayınız. Neyim Var Ayrıntılı Onam Formu" sayfasına yönlendirileceksiniz.

E-DEVLET İLE SİSTEME GİRİŞ

Sisteme giriş yapmak için http://www.neyimvar.gov.tr bağlantısını kullanarak, "Giriş" sayfasında bulunan "e-Devlet ile Giriş" düğmesine tıklayınız.

"e-Devlet ile Giriş" butonuna tıkladığınızda e-Devlet uygulaması giriş sayfası açılacaktır. E-Devlet'e giriş yöntemlerinden biri ile giriş yapınız.

e-Devlet uygulamasında "T.C. Kimlik No" ve "e-Devlet Şifresi" bilgileri girildikten sonra "Giriş Yap" düğmesine tıklayınız. e-Devlet uygulamasında "Onayla" butonuna tıklayınız.