Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 101 Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 101 Öğretim Üyesi

Türkiye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 101 Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 101 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

09 Aralık 2021, Perşembe 18:06 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır" açıklaması yapıldı.

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