Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 öğretim üyesi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 öğretim üyesi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 173 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

10 Ekim 2021, Pazar 18:13 Son Güncelleme:
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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