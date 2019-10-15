Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi’ne öğretim üyesi alıyor.

ÖPedodonti, Ergoterapi, Kardiyopulmoner Fizyoterapi- Rehabilitasyon, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Farmasötik Kimya, Sağlık Bilişim Sistemleri, Mokeküler Biyoloji ve Genetik, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi, Sosyal Hizmet, İlk ve Acil Yardım, Diş Protez Teknolojisi, Halk Sağlığı ve Tıbbi Biyoloji bölümlerinde doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alıyor.