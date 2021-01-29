Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara (Gülhane) Külliyelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) personel Ankara Külliyesine, 7 (yedi) personel İstanbul Külliyesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.