Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli sınavını duyurdu.

16 Kasım 2021, Salı 17:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara (Gülhane) Külliyelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) personel Ankara Külliyesine, 4 (dört) personel İstanbul Külliyesine olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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