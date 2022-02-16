Türkiye Sağlık çalışanına şiddet uygulamıştı! Yeni gelişmeyi Bakan Koca paylaştı

Sağlık çalışanına şiddet uygulamıştı! Yeni gelişmeyi Bakan Koca paylaştı

Türkiye

Sağlık çalışanına şiddet uygulamıştı! Yeni gelişmeyi Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini açıklayarak, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" açıklamasını yaptı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 23:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hâkimlikçe KASTEN YARALAMA suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. SUÇU ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ZAMANI OLACAK!


İlgili Haberler
Günlük vaka sayısı açıklandı! 16 Şubat 2022 koronavirüs tablosunda son durum


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hollanda’nın başarısını tekrarlamak mümkün
Hakan Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Saniyelerle ölümden kurtuldu, ortalık resmen savaş alanına döndü