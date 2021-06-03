Türkiye Sağlık çalışanları 3. doz koronavirüs aşısı olmak istiyor

Sağlık çalışanları 3. doz koronavirüs aşısı olmak istiyor

Türkiye

Sağlık çalışanları 3. doz koronavirüs aşısı olmak istiyor

Sağlık çalışanlarına yapılan Sinovac’ın geliştirdiği 'CoronaVac' aşısının üzerinden 6 ay geçti. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, sağlık çalışanlarına ' hatırlatma dozu' yani 3’üncü doz aşının yapılması gerektiğini ifade etti.

03 Haziran 2021, Perşembe 07:18 Son Güncelleme:
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, sağlık çalışanlarının Sinovac’ın geliştirdiği “CoronaVac” aşısının üzerinden 6 ay gibi zaman geçtiğini hatırlatarak, sağlık çalışanlarına “hatırlatma dozu” olarak isimlendirilen 3’üncü doz aşının yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Eryazğan, 'Bunun nasıl, hangi zaman, hangi aşıyla olacağına ilişkin ise, Sağlık Bakanlığı ile görüş alışverişi içerisindeyiz” dedi. Aşı tedarikinde sıkıntının sürdüğünü ifade eden Eryazğan, Sinovac aşısının birinci dozuyla ilgili sıkıntı olduğunu belirterek, “Vatandaş randevu alamıyor ve Sinovac yapılamıyor. Sadece ikinci dozlar için randevu oluşturulduğunu görüyoruz. Bu da elimizde olan Sinovac aşılarının ikinci doz için kullanıldığını gösteriyor' ifadesini kullandı.


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