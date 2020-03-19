Türkiye Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış

Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış

Türkiye

Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış

Türkiye bu akşam saat 21.00'de tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında sağlık çalışanlarına alkışlarla büyük destek geldi. Sosyal medyadan da destek mesajları atan birçok vatandaş sağlık çalışanlarına desteklerini dile getirdi.

19 Mart 2020, Perşembe 21:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sağlık çalışanlarının corona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar bu akşam saat 21.00'de balkonlardan bir dakika boyunca alkış tuttu. Ülkemizde de kendisini gösteren corona virüse karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Sağlık çalışanlarına yurdun dört bir yanından alkışlarla destek geldi.

Türkiye tek yürek oldu

Salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlar saat 21.00'de balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde Twitter'dan alkış çağrısında bulunmuştu.




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Karantinaya hasta ziyaretine gidilen bir ülkede Sağlık Bakanı ne yapsın?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika depremleri.. Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem