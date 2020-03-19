Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış
Türkiye bu akşam saat 21.00'de tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında sağlık çalışanlarına alkışlarla büyük destek geldi. Sosyal medyadan da destek mesajları atan birçok vatandaş sağlık çalışanlarına desteklerini dile getirdi.
19 Mart 2020, Perşembe 21:53 Son Güncelleme:
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Sağlık çalışanlarının corona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar bu akşam saat 21.00'de balkonlardan bir dakika boyunca alkış tuttu. Ülkemizde de kendisini gösteren corona virüse karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Sağlık çalışanlarına yurdun dört bir yanından alkışlarla destek geldi.
Türkiye tek yürek oldu
Salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlar saat 21.00'de balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde Twitter'dan alkış çağrısında bulunmuştu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1240699520691757056
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