Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış

Sağlık çalışanlarının corona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar bu akşam saat 21.00'de balkonlardan bir dakika boyunca alkış tuttu. Ülkemizde de kendisini gösteren corona virüse karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Sağlık çalışanlarına yurdun dört bir yanından alkışlarla destek geldi.

Türkiye tek yürek oldu

Salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlar saat 21.00'de balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde Twitter'dan alkış çağrısında bulunmuştu.











