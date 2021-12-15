Türkiye Sağlık çalışanları iş bıraktı

Sağlık çalışanları iş bıraktı

Türkiye

Sağlık çalışanları iş bıraktı

Sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle İstanbul'da da iş bırakma eylemi yaptı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 14:21 Son Güncelleme:
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Sağlıkçılar saat 11.45'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı. Basın açıklaması öncesinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için saygı duruşu gerçekleşti. Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu. 



"DÜZENLEME MECLİS'E GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE EYLEME DEVAM EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Pınar Saip, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Saip, "Bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" dedi. 

"ACİL DURUMLAR DIŞINDA SAĞLIK HİZMETİ SUNMUYORUZ"

Acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmayacaklarını belirten İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu ise, "Karanlığa karşı, önlüğümüzün beyazına, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız. Bu bir uyarı eylemidir. Acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmuyor" diye konuştu. 

DHA

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