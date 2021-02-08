Dünya Sağlık çalışanları, ölen hastanın son isteğini böyle yerine getirdi

Sağlık çalışanları, ölen hastanın son isteğini böyle yerine getirdi

Dünya

Sağlık çalışanları, ölen hastanın son isteğini böyle yerine getirdi

Avustralya'da yaşanan yürek burkan olay sosyal medya fotoğraflarıyla tüm dünyada duyuldu. Ölmek üzere olan bir hastanın son isteği sağlık çalışanları tarafından yerine getirildi. O anlar sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 23:58 Son Güncelleme:
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Avustralya’nın Queensland eyaletinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki hastanın ‘son kez okyanusu’ görme isteği yerine getirildi. Sedyeyle sahil kenarına getirilen kişi son kez okyanusa baktı.

Ülkenin Queensland eyaletindeki Brisbane kentinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki bir hastanın son isteği, ambulans ekipleri tarafından yerine getirildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, sedyede yatan hastanın, sahil kenarına getirildiği görüldü.

İsmi açıklanmayan hastanın son kez okyanusu görmek istediği öğrenildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Queensland Ambulans Servisi’ne teşekkür edildi.

DHA

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