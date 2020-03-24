Sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak

Sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
24 Mart 2020, Salı 19:47 Son Güncelleme:
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Sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz faydalanacak. Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AA