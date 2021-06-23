Pandemi sürecindeki yoğunlukta sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla bir yılı aşkın süredir sağlık çalışanlarına istifa yasağı uygulanmaya devam ediyordu. Aşı uygulamalarının hızlanması ve koronavirüs tablosundaki olumlu gelişmelerin ardından Temmuz ayı itibariyle birçok uygulamaya son verilecek. Sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği istifa kısıtlamasına ilişkin karar ise 23 Haziran Çarşamba günü itibariyle kamuoyu ile paylaşıldı…

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İSTİFA KISITLAMASI NE ZAMAN KALKIYOR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz’dan itibaren sona eriyor.