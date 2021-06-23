Türkiye Sağlık çalışanların istifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması ne zaman kalkıyor?
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Sağlık çalışanların istifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması ne zaman kalkıyor?

Türkiye

Sağlık çalışanların istifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması ne zaman kalkıyor?

Pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması bulunuyordu. Pazartesi günü gerçekleşen kritik Kabine toplantısında beklenen kararlar arasında bulunan sağlık çalışanlarına istifa yasağı ile ilgili bir detaya değinilmemişti, beklenen müjde son dakika haberi olarak ajanslara düştü. Peki, Sağlık çalışanların istifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması ne zaman kalkıyor? İşte ayrıntılar…

23 Haziran 2021, Çarşamba 13:03 Son Güncelleme:
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Pandemi sürecindeki yoğunlukta sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla bir yılı aşkın süredir sağlık çalışanlarına istifa yasağı uygulanmaya devam ediyordu. Aşı uygulamalarının hızlanması ve koronavirüs tablosundaki olumlu gelişmelerin ardından Temmuz ayı itibariyle birçok uygulamaya son verilecek. Sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği istifa kısıtlamasına ilişkin karar ise 23 Haziran Çarşamba günü itibariyle kamuoyu ile paylaşıldı…

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İSTİFA KISITLAMASI NE ZAMAN KALKIYOR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz’dan itibaren sona eriyor. 

 

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SIRADAKİ HABER Son dakika: Sağlık çalışanları dikkat! İstifa kısıtlaması bitiyor! Tarih verildi