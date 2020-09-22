Türkiye Sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Türkiye

Sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.

22 Eylül 2020, Salı 19:20 Son Güncelleme:
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı. 

Açıklamanın devamında, "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

DHA


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