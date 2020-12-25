Türkiye Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım 3 ay uzatıldı

Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım 3 ay uzatıldı

Türkiye

Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım 3 ay uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım desteğini 3 ay uzattı. Başkan Büyükkılıç, "Salgınla mücadele kapsamında belediye olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya büyük gayret göstereceğiz" dedi.

25 Aralık 2020, Cuma 18:14 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de sağlık çalışanlarının özel halk otobüsleri ve ilçeler dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Büyükkılıç, "Salgınla mücadelede kapsamında canına dişine takarak fedakar çalışan sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak, bu süreçte hepimizin görevi. Bu kapsamda belediye olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya büyük gayret göstereceğiz. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz toplu ulaşım desteğini 3 ay uzatarak sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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İHA

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