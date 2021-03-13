Türkiye Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Türkiye

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanlarının İSPARK A.Ş.'ye ait olan otoparklardan ücretsiz yararlanması için hazırlanan teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı 3'üncü toplantısında onaylandı.

13 Mart 2021, Cumartesi 13:19 Son Güncelleme:
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İBB Meclisi'nde alınan kararla, sağlık çalışanları İstanbulkart ile tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar kullanabilecek. Karardan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.



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