Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da “Bunun için 4.5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz” demişti. Bakan Albayrak dün de “Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1.2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız” açıklamasını yaptı. Sağlık personeli maaş ödemeleri üç kalemden yapılıyor;

Sabit maaş

Sabit ek ödeme

Performans ödemesi

Sabit maaş ve sabit ek ödeme; derece-kademe, unvana göre ek gösterge, yan ödeme katsayısı ve özel hizmet tazminatı olmak üzere unvanlara göre farklılık gösteriyor. Performans ödemesi ise personelin fiilen çalıştığı ay boyunca, sağlık tesisinin puan ortalaması sonrası dağıtılacak tutar üzerinden hesaplanıyor. Bu durumda; sağlık tesislerinde fiilen görev yapan sağlık çalışanlarına, sağlık tesisinin o ayki sağlık tesisi performans puanına ve sağlık tesisi harcamalarına bağlı kalmaksızın 3 ay boyunca üst tavandan performans ödemesi yapılacak.

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