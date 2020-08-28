Türkiye Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz

Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz

Türkiye

Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve sosyal tesislerden ücretsiz faydalanacağı tarih yıl sonuna kadar uzatıldı.

28 Ağustos 2020, Cuma 11:16 Son Güncelleme:
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Sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar bu süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

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