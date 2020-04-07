Sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim yapacak

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart’tan itibaren geçici olarak Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri durdurulmuştu. Yüksek hızlı ve konvansiyonel trenlerde hizmet veren Ray Restaurant da bu nedenle bir süredir hizmet vermiyor. Ray Restaurantların işletmecisi Beşler Grup’un Başkanı Reşat Erdoğan, seferlerin yeniden başlamasıyla tüm sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim yapacaklarını ifade etti.

Tarihi sorumluluk

Corona virüs ile mücadelede gıda işletmelerine önemli sorumluluk düştüğüne vurgu yapan Reşat Erdoğan, “Gıda üretimi yapan tüm işletmeler hijyene maksimum önem göstermek zorunda. Hijyenik ve sağlıklı ortamlarda üretim yapmayan işletmeler halk sağlığını tehdit ediyor. Biz daha tedbirlerle ilgili yasal düzenleme yapılmadan dezenfektasyon ve hijyen prosedürlerini yerine getirmiştik” dedi.