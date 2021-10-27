Ekonomi Sağlık çalışanlarını ilgilendiren gelişme! Ek ödemeler…

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren gelişme! Ek ödemeler…

Ekonomi

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren gelişme! Ek ödemeler…

Binlerce sağlık çalışanın ek ödemelerle ilgili beklediği düzenleme çıktı. YÖK'ün üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşte sağlık çalışanlarının ek ödeme düzenlemesi…

27 Ekim 2021, Çarşamba 10:09 Son Güncelleme:
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Üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

AA

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